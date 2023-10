RIMINI Omicidio a Rimini: tutte le piste sono aperte, non ancora esclusa la violenza sessuale L'aggressione con ogni probabilità è avvenuta la sera di martedì quando è tornata dall'incontro di preghiera

È stata uccisa probabilmente con una coltellata alla gola la 78enne riminese Pierina Paganelli, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina dalla nuora intorno alle 8.30, nelle scale del garage di un condominio in via del Ciclamino, a Rimini. La sera precedente la donna aveva partecipato ad un incontro di preghiera dei Testimoni di Geova. Aveva parcheggiato l'auto nel garage, al quale si accede da una rampa in discesa, e poi si era diretta verso le scale per prendere l'ascensore e raggiungere il suo appartamento che si trova al terzo piano. Tra le scale e l'ascensore, nel buio del vano condominiale c'era però ad attenderla il suo assassino.

Un'aggressione frontale con coltello lanciato prima contro il petto e il braccio e poi il colpo mortale al collo. La vittima è caduta all'indietro, l'assassino le avrebbe strappato la gonna. Verosimilmente la morte risale alla notte, e quando il corpo della 78enne è stato trovato si presentava in disordine. L'ipotesi di una violenza sessuale potrà essere esclusa dagli inquirenti solo dopo l'autopsia.

Tutte le piste sono aperte compresa quella di un legame con quanto accaduto al figlio della vittima solo qualche mese fa. Il 7 maggio infatti Giuliano Saponi, 53 anni, era stato trovato in coma sul ciglio della strada poco distante da casa. Si era pensato ad un pirata della strada e a distanza di qualche mese gli avvocati della famiglia Monica e Marco Lunedei avevano lanciato un appello per trovare testimoni. Le lesioni riportate dal 53enne potevano essere compatibili, secondo i legali con un'aggressione.

Proprio al capezzale del figlio, Pierina Paganelli si recava quasi ogni giorno. Giuliano, il prossimo 10 ottobre, sarebbe tornato a casa dall'ospedale finalmente fuori pericolo. Figlio, nuora e nipote adolescente erano i parenti più vicini, perché vivevano sullo stesso pianerottolo della 78enne. Mentre gli altri due figli, vivono a San Marino e a Savignano sul Rubicone. L'ex marito invece, l'unico a non essere Testimone di Geova, da 40 anni ha preso un'altra strada e quando finisce l'estate, da Marebello, dove gestisce un hotel si trasferisce a Monaco di Baviera.

"Era una donna vigorosa, in buona salute, volitiva ed energica. E sicuramente ha provato a difendersi", ha detto l'avvocato Monica Lunedei che ha assunto la difesa dei figli di Pierina Paganelli. "Nomineremo anche noi un medico legale per seguire gli esami autoptici e andremo in Procura per avere delle informazioni".

