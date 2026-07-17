Omicidio all'alba a Modena: uomo ucciso a coltellate in un condominio, trovata l'arma del delitto

Un uomo italiano di circa 45 anni è stato ucciso all'alba in una palazzina di via Tignale del Garda, nella zona Morane di Modena. Il corpo è stato trovato intorno alle 5 da alcuni residenti, riverso in posizione supina sulle scale condominiali. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, che non abitava nello stabile ma lo frequentava abitualmente, sarebbe stata colpita più volte con un coltello, probabilmente al volto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il reparto scientifico, che hanno transennato l'area per i rilievi. L'arma del delitto sarebbe stata recuperata poco dopo in un cestino dei rifiuti. Gli investigatori stanno ascoltando una donna residente nel condominio, mentre tra le ipotesi al vaglio resta quella di un omicidio maturato al termine di una lite legata allo spaccio di droga.

Alcuni vicini hanno riferito di aver sentito urla e la frase "Vai via!" poco prima del ritrovamento del cadavere. La zona, caratterizzata da palazzine Acer, è nota ai residenti per frequenti episodi di spaccio e continui interventi delle forze dell'ordine.







