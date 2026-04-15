RAVENNA Omicidio alla Darsena: il presunto autore in stato di fermo in ospedale Verifiche ulteriori hanno fatto emergere come la vittima, il 29 Cissè, fosse in possesso di uno dei 34 certificati che la procura di Ravenna ritiene falsi e per i quali sono indagati 8 medici del reparto malattie infettive

Omicidio alla Darsena: il presunto autore in stato di fermo in ospedale.

Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto all’alba di ieri nella zona della Darsena di Ravenna. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti del 36enne, originario del Mali, Madi Kedjougou Dambele, ritenuto responsabile dell’uccisione del 29enne senegalese Moussa Cisse.

Il delitto si è consumato intorno alle 4 del mattino di ieri, in prossimità di una struttura abbandonata. La vittima è stata colpita mortalmente al collo con un coccio di bottiglia al culmine di un’aggressione. Determinante per le indagini è stato il ritrovamento del presunto aggressore, rinvenuto ferito non distante dal corpo della vittima. L’uomo presentava lesioni dovute alle percosse subite prima dell’omicidio, anche con un corpo contundente, elemento che ha contribuito a indirizzare fin da subito gli investigatori verso la sua identificazione. Il provvedimento è scaturito dall’attività investigativa dell’Arma, coordinata dalla pubblico ministero Ylenia Barbieri, avviata all’alba dopo il rinvenimento del cadavere. I rilievi e le operazioni di repertamento hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti.

Attualmente il 36enne si trova ricoverato all’ospedale di Ravenna, piantonato in corsia e in via di miglioramento. Sarà trasferito in carcere non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.

Dalle verifiche successive è inoltre emerso che la vittima era destinataria di un accompagnamento al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), ma era tornata in libertà grazie a un certificato di non idoneità ritenuto falso dagli inquirenti, nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge otto medici del reparto di Malattie Infettive per falso ideologico continuato e interruzione di pubblico servizio. Le indagini proseguono per chiarire ogni ulteriore dettaglio del tragico episodio che ha scosso la città.



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