CRONACA Omicidio alla periferia di Roma, ancora tanti aspetti da chiarire. Rimane in stato di fermo il 17enne

Ci sono tanti aspetti ancora da chiarire in questa tragedia che colpisce per la brutalità, per quella scia di sangue lasciata dal carrello con il corpo di Michelle Maria Causo dentro, per l'età della vittima, 17 anni ancora da compiere, la stessa del giovane arrestato. Lunedì l'interrogatorio di convalida per il ragazzo, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma. I due erano amici, lei andava spesso nella casa dove sarebbe stata uccisa, ma non fidanzati; giallo sul movente della lite, sulle circostanze che hanno portato a colpirla con più coltellate, mentre lei cerca disperatamente di difendersi. A portare alla luce l'orrore, il maldestro tentativo di disfarsi del corpo. Non si esclude al momento nemmeno il coinvolgimento di altre persone. “Condanniamo fermamente la violenza di genere in tutte le sue forme. Dobbiamo tutti rafforzare l’impegno per contrastarla, prevenirla e per sostenere le donne che la subiscono” scrive il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Michelle Maria è la 46esima donna uccisa in Italia dall'inizio dell'anno. Studiava al liceo psicopedagocico Gassman di Primavalle, quartiere sotto choc. “Era una ragazza intelligente e inquieta, - la ricordano gli amici- come tante qui in periferia”.

