Omicidio Cecchettin: Turetta, ho dato 12-13 coltellate a Giulia Verbale diffuso a 'Quarto grado'

'Voleva andare avanti, stava creando nuove relazioni, si stava sentendo con un altro ragazzo, Eric. Ho urlato che non era giusto, che avevo bisogno di lei. Che mi sarei suicidato. Lei ha risposto decisa che non sarebbe tornata con me'. Filippo Turetta racconta così ai magistrati la notte dell'11 novembre 2023 quando ha ucciso la ex fidanzata Giulia Cecchettin con 75 coltellate.

La confessione entra in particolari raccapriccianti sulla ragazza assassinata 'guardandola negli occhi'. il verbale dell'interrogatorio è stato reso noto da Quarto Grado su Rete4. 'Era come se non ci fosse più. L'ho caricata in macchina e siamo partiti. Poi volevo uccidermi, ma non ce l'ho fatta. Ho visto che i miei speravano di trovarmi vivo e mi sono rassegnato a non suicidarmi e ad essere arrestato', ha detto Turetta.

