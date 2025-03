Omicidio di Felice Orlando: chiesta l’archiviazione per i due indagati

La Procura di Ravenna ha richiesto l’archiviazione per i due indagati nel caso dell’omicidio di Felice Orlando, l’operaio 49enne di origine cosentina ucciso il 29 ottobre 2022 nei pressi della sua abitazione a Castel Bolognese. I sospettati, un giovane agricoltore del posto e un familiare, risultano ora estranei ai fatti, come riportato da Il Resto del Carlino e Corriere Romagna.

Il corpo della vittima, uscita per una battuta di caccia, era stato trovato il giorno dopo dal padre in un campo vicino a una canaletta. Le indagini hanno stabilito che Orlando è stato colpito da due colpi di fucile da caccia: il primo alla schiena da una distanza tra 1,5 e 3 metri, il secondo, di grazia, alla nuca da 30 centimetri. Tuttavia, l’arma del delitto, un calibro 16, e il fucile della vittima, un calibro 12, non sono mai stati ritrovati.