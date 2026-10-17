COLD CASE Omicidio Floride Cesaretti, la Procura di Urbino dice no alla riapertura delle indagini A quasi 28 anni da uno dei delitti più efferati e misteriosi della storia di Urbino, si allontana ancora una volta la possibilità di dare un nome all'assassino della donna

A quasi 28 anni da uno dei delitti più efferati e misteriosi della storia di Urbino, si allontana ancora una volta la possibilità di dare un nome all'assassino di Floride Cesaretti. La Procura ha respinto la richiesta di riapertura delle indagini sull'omicidio della portinaia universitaria, uccisa a colpi di badile nella notte tra il 26 e il 27 novembre 1998 ai Collegi di Urbino. A riferirlo è Il Ducato, che ha raccolto le dichiarazioni dell'avvocato Marco Cassiani, legale del marito della vittima, Stellindo Denti, da quasi tre decenni impegnato nella ricerca della verità.

A determinare il rigetto sono stati gli esiti degli accertamenti genetici. Secondo quanto spiegato dall'avvocato, la consulenza tecnica forense disposta per confrontare i profili di diversi soggetti, compreso quello indicato dal marito della vittima, ha escluso la compatibilità con il Dna mitocondriale delle formazioni pilifere rinvenute sotto le unghie di Floride Cesaretti. Un risultato che non ha consentito di riaprire il fascicolo, nonostante le speranze alimentate dalle nuove tecnologie investigative.

La richiesta era stata presentata nel febbraio scorso, dopo che Denti aveva nuovamente indicato come possibile responsabile del delitto un ex professore dell'Università di Urbino, attualmente detenuto per l'omicidio del fratello. Un sospetto sostenuto dal marito, ma che non ha trovato conferma negli accertamenti genetici riferiti dal legale.

Il delitto risale al 27 novembre 1998. Floride Cesaretti stava lavorando come portinaia durante il turno notturno in un collegio universitario quando venne aggredita nei pressi della guardiola, lungo una scala che conduceva allo scantinato. Fu uccisa con 22 colpi di badile alla testa. L'assassino, secondo la ricostruzione dell'epoca riportata da San Marino RTV, avrebbe avuto il tempo di lavarsi in un bagno vicino, spostare il corpo e allontanarsi senza essere scoperto.

Negli anni gli investigatori hanno seguito numerose piste, tra cui quella di un furto degenerato in omicidio, effettuando interrogatori ed esami del Dna senza riuscire a individuare il responsabile.

Nel luglio 2024, intervistato da San Marino RTV, Stellindo Denti aveva rilanciato pubblicamente la richiesta di riaprire il caso, denunciando anche il senso di abbandono vissuto dalla famiglia. Le sue ipotesi investigative si erano concentrate su un ex docente universitario, il cui nome, secondo le successive ricostruzioni giornalistiche, era già comparso nel 2000 in una lettera anonima indirizzata alla Procura.

Nel febbraio 2026 la famiglia aveva quindi deciso di tentare nuovamente la strada giudiziaria, confidando soprattutto nei progressi delle tecniche di analisi genetica. La risposta negativa della Procura segna ora una nuova battuta d'arresto nella ricerca della verità.

Resta inoltre aperto il fronte giudiziario relativo al risarcimento dei danni. Come precisato dall'avvocato Cassiani al Ducato, è ancora pendente un ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo che alla famiglia Denti era stato negato anche il risarcimento in sede civile. La vicenda riguarda, tra gli altri aspetti, le contestazioni dei familiari sulle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro in cui avvenne l'omicidio.

Nonostante l'ennesimo ostacolo, Stellindo Denti non intende rinunciare alla ricerca della verità. Il legale ribadisce che il marito della vittima "non si rassegnerà mai all'idea che l'assassino della moglie possa rimanere impunito". A quasi 28 anni da quella notte, l'omicidio di Floride Cesaretti resta senza un colpevole individuato e la famiglia continua a chiedere giustizia.

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