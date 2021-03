Omicidio Ilenia Fabbri: il sicario ha confessato

Il 53enne Pierluigi Barbieri, alias 'lo Zingaro', nel corso dell'interrogatorio di garanzia appena concluso, ha ammesso di avere ucciso Ilenia Fabbri, la 46enne ammazzata il 6 febbraio nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, mal Ravennate. L'uomo, nato a Cervia (Ravenna) e da tempo domiciliato in provincia di Reggio Emilia, davanti al Gip Corrado Schiaretti e al Pm Angela Scorza, ha risposto a tutte le domande restituendo una piena ammissione dei fatti. Alle 14 sarà l'ex marito della vittima, il 54enne Claudio Nanni, ad essere portato in aula per l'interrogatorio: è accusato di essere il mandante.