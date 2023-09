CRONACA Omicidio in un appartamento a Ravenna, fermato un 62enne

Omicidio in un appartamento a Ravenna, fermato un 62enne.

Un uomo di 47 anni è stato ucciso ieri sera a Ravenna, al culmine di una lite innescatasi – pare – per futili motivi. L'omicidio è avvenuto verso le 22:30 in un palazzo del centro cittadino, al civico 32 di via Cura; l'uomo è spirato in ospedale poco dopo. Secondo fonti di stampa, la Questura avrebbe fermato il sospettato, un 62enne conoscente della vittima. Gli agenti della Scientifica sono ora al lavoro per analizzare la scena del crimine e per trovare l'arma del delitto, presumibilmente un coltello. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura ravennate.

Secondo quanto finora ricostruito, la discussione culminata nel delitto, era cominciata poco prima delle 20 nella centrale piazza Baracca con intervento di una pattuglia. Un terzo uomo, presente in quel momento, è finora risultato estraneo ai fatti. Alcune ore dopo la vittima, per chiarire, è andata a casa del sospettato.

