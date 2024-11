BOLOGNA Omicidio Matteuzzi, confermato l'ergastolo per Padovani L'ex calciatore e modello 28enne a processo per l'omicidio dell'ex fidanzata 56enne

La Corte d'assise d'appello di Bologna ha confermato l'ergastolo per Giovanni Padovani, l'ex calciatore e modello 28enne a processo per l'omicidio dell'ex fidanzata 56enne Alessandra Matteuzzi, assassinata a pugni, calci, colpi di martello e panchina il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna.

La sentenza è stata letta dal presidente della Corte, Domenico Stigliano. La Procura generale, con la sostituta pg Adele Starita e l'avvocato generale, Ciro Cascone, avevano chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Padovani era presente in aula. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

"E' stata fatta giustizia, ringrazio questa Corte, oggi è stato un giorno difficile. Padovani non ha avuto rispetto nemmeno oggi per mia sorella, perché non si possono dire quelle cose che ha detto, ovvero che 'vive due vite' la sua e quella di mia sorella. Mia sorella non c'è più. Io chiedo solo giustizia, come oggi è stato fatto". Lo ha detto tra le lacrime Stefania Matteuzzi, la sorella di Alessandra, dopo la sentenza d'appello.



