Omicidio nel cesenate: 31enne accoltella la madre

Ha ucciso la madre, Luciana Torri, 64 anni, accoltellandola in casa. È successo ieri sera alle 22 a Bora di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena, e Federico Verdoni, 31 anni, è stato arrestato dai carabinieri. Sembra che l'uomo avesse seri problemi psichici. Secondo le ricostruizioni avrebbe commesso il delitto dopo essere stato stato a cena con degli amici. È stato quindi notato in strada, a Borello, seminudo, urlare frasi senza senso, insultando e minacciando chi si avvicinava. Le indagini sono coordinate dal pm Filippo Santangelo.