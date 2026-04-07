CRONACA Omicidio nella notte a Forlì, ucciso a coltellate in una macelleria Fermato un 35enne: la vittima, un connazionale marocchino, trovata senza vita dietro il bancone. Indagini sulla dinamica della lite

Omicidio nella notte a Forlì, ucciso a coltellate in una macelleria.

Grave fatto di sangue nella notte a Forlì, dove un uomo di origine marocchina, tra i 40 e i 45 anni, è stato ucciso a coltellate all’interno di una macelleria in via Ravegnana. Il delitto si è consumato intorno alle 3, al termine di una violenta lite con un connazionale di 35 anni, ora fermato dalla polizia.

A dare l’allarme sarebbe stato lo stesso presunto aggressore, rimasto a sua volta ferito durante la colluttazione e successivamente trasportato al pronto soccorso prima di essere condotto in Questura. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga, è ora a disposizione degli investigatori della Squadra Mobile.

All’arrivo degli agenti, che hanno dovuto forzare la porta d’ingresso, il corpo della vittima è stato trovato esanime dietro il bancone dell’esercizio commerciale, con evidenti ferite da arma da taglio e segni di colluttazione. Il 35enne presentava lesioni alle braccia.

Secondo una prima ricostruzione, i due non avevano legami diretti con l’attività, ma si trovavano nei locali come ospiti del titolare, fratello del fermato. Restano da chiarire i motivi della loro presenza nella macelleria a quell’ora e le cause che hanno scatenato la lite degenerata in tragedia.

Gli investigatori hanno sequestrato l’arma del delitto, un coltello, ora al vaglio della Polizia Scientifica. Fondamentale potrebbe rivelarsi anche l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del negozio, già acquisite dagli inquirenti. Sul posto sono intervenuti anche il magistrato di turno e gli specialisti della Scientifica, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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