TRIBUNALE DI RIMINI Omicidio Paganelli, in aula la testimonianza di Valeria Bartolucci tra tensioni e contraddizioni La moglie dell’imputato Louis Dassilva risponde alle domande su telefonate, presunto movente e incidente in moto: al centro anche i rapporti con la nuora della vittima.

È iniziata con due ore di ritardo tra eccezioni e tensione in aula ed è proseguita per tutto il pomeriggio la testimonianza di Valeria Bartolucci nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. La moglie di Louis Dassilva, unico imputato per la morte della 78enne accoltellata a ottobre 2023 nel garage della sua casa di via del Ciclamino, ha deciso di rispondere alle domande nonostante potesse avvalersi della facoltà di rimanere in silenzio poiché indagata per favoreggiamento e false informazioni al pm in un procedimento connesso.

E al centro della prima parte della deposizione della donna ci sono stati i suoi rapporti con Manuela Bianchi, nuora della vittima ed ex amante dell’imputato. Bartolucci ha riferito sulle telefonate “origliate” dal balcone in cui Paganelli, sua vicina di casa, parlava con i figli della fine della relazione tra il figlio Giuliano Saponi e la moglie. Chiamate poi riferite sia a Bianchi che allo stesso Dassilva e che, secondo i pubblici ministeri, sarebbero state il “detonatore” dell’omicidio. Nella tesi degli inquirenti infatti l’imputato avrebbe commesso il delitto perché la vittima avrebbe scoperto la sua relazione extraconiugale con la nuora.

La seconda parte della testimonianza ha invece riguardato il presunto incidente in moto che Dassilva sostiene di aver subito il giorno prima dell’omicidio e che, secondo il suo racconto, lo avrebbe fatto restare a casa dolorante la sera successiva, mentre si consumava l’omicidio. Bartolucci ha confermato l’incidente, ma secondo l’accusa restano le contraddizioni con quanto rilevato dalle telecamere di sorveglianza, che il giorno del delitto lo avrebbero registrato mentre camminava in modo normale.

