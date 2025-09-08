GIALLO DI RIMINI Omicidio Paganelli, la difesa di Dassilva porta 145 testimoni in aula Il processo si aprirà il 15 settembre a Rimini. Tra i nomi anche la nuora della vittima, con cui l’imputato avrebbe avuto una relazione, e il fratello Loris.

Si aprirà lunedì 15 settembre davanti alla Corte d’Assise di Rimini il processo a Louis Dassilva, il 35enne senegalese accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. L’uomo, in carcere dal luglio scorso, secondo la procura avrebbe colpito la donna per motivi passionali legati alla relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi.

Gli avvocati della difesa, Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno depositato una lista di ben 145 testimoni. Tra questi figurano non solo Manuela Bianchi e il fratello Loris, ma anche alcuni membri della congregazione dei Testimoni di Geova frequentata dalla vittima. Secondo i legali, proprio i Bianchi potrebbero avere ancora molte cose da raccontare ai giudici; non è escluso, inoltre, un loro coinvolgimento più ampio nella vicenda.

Spetterà al tribunale valutare quali testimoni ammettere, dato che la lista potrebbe essere ridotta. In particolare, resta da chiarire se sarà concessa una nuova deposizione a Manuela Bianchi, già sentita per tre giorni in incidente probatorio e attualmente indagata per favoreggiamento.

