Omicidio Paganelli, nessuna foto di Manuela Bianchi nei dispositivi di Dassilva.

Le analisi forensi sui dispositivi elettronici di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, non hanno rilevato foto o video di Manuela Bianchi, ritenuta il possibile movente del delitto. Tuttavia, gli esperti hanno recuperato messaggi cancellati tra Dassilva e Bianchi, che confermano la loro relazione segreta.

In particolare, emergono frasi affettuose inviate dall’indagato anche dopo l’incidente di Giuliano Saponi, marito di Manuela. La perizia, condotta dall’ingegnere Giuseppe Ferraro, ha ricostruito gli spostamenti di Dassilva la sera del delitto, evidenziando un periodo di inattività tra le 21.46 e le 22.38, interrotto solo da una breve attività alle 22.16.

Inoltre, tra le 20.54 e le 22.54, non risultano ricerche online. Sono stati analizzati anche i suoi dati digitali relativi alla mattina del 7 maggio, giorno in cui Saponi fu investito. L’esito della perizia sarà discusso in tribunale il prossimo 10 febbraio.

