SECONDO ROUND Omicidio Paganelli, nuovi dettagli dall'interrogatorio di Manuela Bianchi: "Mi disse Louis dei cocci" Proseguirà fino a giovedì 27 marzo a Rimini l'incidente probatorio davanti al Gip Cantarini. Nel pomeriggio le domande della difesa Dassilva

Seconda giornata di interrogatorio serrato per Manuela Bianchi. Alle 9.30 la nuora di Pierina Paganelli, accompagnata dal consulente Davide Barzan, ha raggiunto il tribunale per la prosecuzione dell'incidente probatorio disposto dal gip Vinicio Cantarini. Se nel primo round il focus è stato sul rapporto con Louis Dassilva, accusato del delitto della 78enne, “l'uomo che ho amato di più nella mia vita” - avrebbe dichiarato, nel secondo la Bianchi ha ripercorso la mattina del 4 ottobre 2023, il giorno dopo l'omicidio, quando lei stessa sostiene di essersi imbattuta nel 35enne senegalese, nel garage sotterraneo di via del Ciclamino. E dunque sarebbero affiorati nuovi dettagli: non solo che fu Dassilva a dirle dei cocci di barattolo che avrebbe avuto in mano la vittima; ma anche di non essere mai salita al terzo piano per chiamarlo, e che lui sia sceso da solo. La nuora dell'anziana uccisa avrebbe inoltre spiegato come il riconoscimento di Pierina nel cadavere dietro la porta tagliafuoco sia avvenuto solo dopo aver visto il corpo la terza volta, e in base al volto, non per la borsa. Alle 14,30 l’udienza è stata sospesa, per poi riprendere alle 16 con le domande della difesa di Dassilva.

Dal fascicolo d'indagine emerge intanto che in alcuni messaggi inviati ad un amico in Senegal, Dassilva avrebbe manifestato la paura di essere arrestato, per cui avrebbe chiesto l'aiuto di riti voodoo ad uno sciamano, riti – riporta l'Ansa - spesso accompagnati da sacrifici di animali, per paura di finire in carcere. In questi messaggi, l'uomo indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli faceva anche i nomi di alcuni poliziotti della Squadra Mobile oltre che del pm per accertarsi che il rito andasse indirizzato”.

Nel video le interviste a Davide Barrzan, Consulente Manuela Bianchi e Monica Lunedei, Avvocata dei figli di Pierina Paganelli.

