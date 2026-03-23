CORTE D'ASSISE Omicidio Paganelli, slitta la deposizione di Dassilva Oggi si chiudono i testimoni dell’accusa. Al centro dell’udienza Dna e attendibilità di Manuela Bianchi, possibile confronto in aula più avanti

Omicidio Paganelli, slitta la deposizione di Dassilva.

Slitta la deposizione di Louis Dassilva in Corte d'Assise, unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Ribadita l’intenzione di testimoniare, ma con ogni probabilità lo farà il prossimo 13 aprile.

Nell’udienza odierna si punta invece a concludere l’ascolto dei testimoni dell’accusa. In aula sono attesi gli ultimi due agenti della Squadra Mobile che hanno seguito le indagini legate ai fatti di via del Ciclamino, autori di numerose informative di polizia.

Successivamente sarà la volta di alcuni testimoni indicati dalle parti civili, rappresentate dagli avvocati Marco e Monica Lunedei e Andrea Scifo. Poi spazio ai consulenti della difesa, guidata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi.

Resta centrale il nodo dell’attendibilità di Manuela Bianchi: le sue dichiarazioni, riviste nell’aprile 2025, avevano collocato per la prima volta Dassilva nei sotterranei di via del Ciclamino prima del ritrovamento del corpo.

Il Tribunale del Riesame l’ha definita “coerente e attendibile” nelle motivazioni che hanno confermato per la terza volta la custodia cautelare, mentre la difesa sostiene una posizione opposta.

La Corte d’Assise dovrà infine decidere se convocare la stessa Bianchi in aula e valutare un eventuale confronto diretto con l’imputato, scelta che verrà presa al termine dell’istruttoria.

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