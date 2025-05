GIALLO DI RIMINI Omicidio Paganelli: terza breve udienza per Louis Dassilva al Riesame di Bologna I giudici si riservano la decisione sull’appello contro la custodia cautelare. Indagini chiuse dalla Procura di Rimini

Omicidio Paganelli: terza breve udienza per Louis Dassilva al Riesame di Bologna.

Si è svolta in pochi minuti la terza udienza davanti al Tribunale del Riesame di Bologna per Louis Dassilva, il 35enne senegalese indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023.

Al centro dell’udienza, l’appello dei legali di Dassilva – gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi – contro l’ordinanza del GIP di Rimini Vinicio Cantarini, che il 14 aprile aveva rigettato la richiesta di scarcerazione. Le parti si sono limitate a richiamare i documenti già depositati: la corte si è riservata la decisione.

Dassilva, presente in aula, è già comparso due volte davanti al Riesame, a luglio 2023 e ad aprile 2024, quando la Corte di Cassazione aveva rinviato la valutazione della misura cautelare. In entrambe le occasioni la custodia in carcere era stata confermata.

Nel frattempo, la Procura di Rimini ha ufficialmente concluso le indagini preliminari sul caso, aprendo la strada a un possibile rinvio a giudizio.

