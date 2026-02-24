GIALLO DI RIMINI Omicidio Paganelli, Valeria testimonia per dieci ore: “Non ho visto le sue scarpe in lavatrice” In aula anche un’intercettazione dal carcere tra Bartolucci e Dassilva sulle lettere e la perizia calligrafica.

Omicidio Paganelli, Valeria testimonia per dieci ore: “Non ho visto le sue scarpe in lavatrice”.

È durata quasi dieci ore l’udienza davanti alla Corte d’Assise di Rimini nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli. A lungo al centro dell’aula Valeria Bartolucci, moglie dell’unico imputato Louis Dassilva, che ha deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere, pur essendo indagata in un procedimento connesso.

La donna ha ricostruito le telefonate ascoltate dal balcone tra la vittima e i figli, riferendo di averne parlato al marito. In aula sono stati letti anche messaggi in cui definiva i parenti di Giuliano “un covo di serpenti” e Pierina “rivoltante”, spiegando di aver reagito a quello che riteneva un comportamento ingiusto verso una parente.

Uno dei passaggi più delicati ha riguardato il presunto lavaggio delle scarpe indossate da Dassilva il 3 ottobre 2023. Bartolucci ha escluso di averle viste in lavatrice e ha sostenuto che l’eccessiva schiuma fosse dovuta al detersivo. Ha inoltre raccontato di aver visto il marito dormire sul divano alle 2.30 e di essere uscita di casa alle 6.35, prima del ritrovamento del corpo.



In chiusura è stata letta un’intercettazione dal carcere: “Lo sai che quando scrivi loro aprono… fanno la perizia calligrafica…”. Il processo riprenderà il 9 marzo.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: