CRONACA GIUDIZIARIA Omicidio Peroni, la difesa di Vultaggio chiede attenuanti: “Escludere futili motivi e crudeltà” L’avvocato del 49enne ricorre in Cassazione dopo la doppia condanna all’ergastolo. Attesa la decisione della Suprema Corte l’11 luglio.

Sono attese per venerdì 11 luglio le valutazioni della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dalla difesa di Simone Benedetto Vultaggio, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Peroni, 33 anni, compagna e madre del figlio nato appena cinque mesi prima del delitto.

Come riportano diversi siti riminesi, il nuovo legale del 49enne, l’avvocato Emanuele Polverini, ha sollevato quattro punti di censura contro la sentenza d’appello, confermativa di quella emessa dalla Corte d’Assise di Rimini. In particolare, il difensore ha chiesto alla Suprema Corte di escludere le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà, riconoscendo invece le attenuanti generiche.

L’omicidio avvenne il 25 giugno 2022 in un appartamento di via Rastelli, a Bellaria. Vultaggio, in seguito a una lite scoppiata nelle prime ore del mattino, colpì la compagna con un mattarello e le infierì oltre 50 coltellate, uccidendola con inaudita violenza. Un gesto maturato, secondo l’accusa, dalla paura dell’uomo di perdere il figlio, che Cristina avrebbe voluto portare via con sé.

Secondo la difesa, però, la Corte d’Appello avrebbe commesso un errore nel ravvisare l’aggravante dei futili motivi, attribuendola alla presunta reazione sproporzionata dell’imputato per non aver potuto tenere in braccio il figlio. Una motivazione che il legale ritiene infondata e scollegata dalle prove emerse.

Altro punto contestato è l’aggravante della crudeltà, basata sulla reiterazione dei colpi inferti. Il difensore sostiene che Vultaggio abbia agito in uno stato di alterazione emotiva, in preda a un impulso improvviso, senza la volontà di infliggere sofferenze gratuite.

Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, l’avvocato Polverini evidenzia l’assenza di premeditazione, la collaborazione con gli inquirenti, l’incensuratezza dell’imputato e lo stato psichico alterato al momento dei fatti. Secondo la difesa, i giudici avrebbero applicato un automatismo punitivo, in contrasto con i principi di umanizzazione della pena.

“È dovere della difesa – ha dichiarato il legale – garantire il rispetto delle garanzie costituzionali e della corretta applicazione delle norme, anche nei casi più tragici”.

