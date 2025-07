Omicidio Pierina, attesa per oggi la decisione sul rinvio a giudizio per Dassilva

Oggi sarà una giornata cruciale per Louis Dassilva, l'unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre 2023. E' attesa in giornata, infatti, la decisione del Gup di Rimini, Raffaele Deflorio, sul suo rinvio a giudizio. A un anno dal suo arresto, il 35enne senegalese, ex amante della nuora della vittima, attende di sapere se affronterà un processo in Corte d'Assise per omicidio volontario, con il rischio di una condanna all'ergastolo data la contestazione di aggravanti come la premeditazione, i motivi abbietti e la crudeltà nei confronti della vittima.

L'udienza, che si terrà a porte chiuse nell'aula L del tribunale di Rimini, inizierà alle 9:15. Gli avvocati di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, sono pronti a sollevare nuove eccezioni di nullità. La decisione del Gup è attesa nel pomeriggio. Se il giudice non dovesse decidere oggi, l'uomo tornerebbe in libertà visto che andrebbero a scadere i termini per la custodia cautelare in carcere.

La Procura, dopo 19 mesi di indagini complesse, punta con fermezza al rinvio a giudizio. Il quadro indiziario costruito dal sostituto procuratore Daniele Paci si fonda molto sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi, che ha indirettamente accusato Dassilva dell'omicidio della suocera, avvenuto con 29 coltellate nel garage di via del Ciclamino.

Nonostante l'assenza dell'arma del delitto e di tracce di DNA dell'indagato sulla scena del crimine, l'accusa ritiene di aver blindato le dichiarazioni con riscontri tecnici, sebbene contestati dalla difesa che è pronta a dare battaglia.