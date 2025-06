GIALLO DI RIMINI Omicidio Pierina, conto alla rovescia per Louis Dassilva: a luglio scadono i termini cautelari La Procura di Rimini verso il rinvio a giudizio per il 35enne accusato dell’omicidio della 78enne. La difesa insiste: “È innocente”. Nuove richieste di incidente probatorio sulle telecamere

Manca poco più di un mese alla scadenza dei termini cautelari per Louis Dassilva, il 35enne senegalese in carcere dal 16 luglio 2024 con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La data decisiva è il 16 luglio 2025, termine entro cui la Procura di Rimini dovrà formalizzare il rinvio a giudizio per omicidio volontario pluriaggravato. La 78enne fu trovata sgozzata nel seminterrato della sua casa in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023.

Dassilva, ex amante della nuora della vittima, si è sempre dichiarato innocente. I suoi legali, Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno già annunciato ricorso in Cassazione dopo tre esiti negativi al Tribunale del Riesame. Intanto, la difesa ha chiesto al gip un nuovo incidente probatorio – il quinto da inizio indagini – per cristallizzare i suoni, rumori ed eventuali parole registrate da una telecamera nei garage, sia nel giorno dell’omicidio che la mattina seguente, quando il corpo fu trovato da Manuela Bianchi, nuora della vittima e anch’essa indagata per favoreggiamento.

La Procura, rappresentata dal pm Daniele Paci, si è opposta a questa nuova richiesta, e ora si attende la decisione del gip Vinicio Cantarini. In parallelo, lunedì prossimo si chiuderà un altro incidente probatorio, quello sulla telecamera della farmacia: al centro dell’attenzione, l’identificazione del colore della pelle di una figura ripresa attraversare via del Ciclamino quattro minuti dopo l’omicidio.

Le indagini, ormai concluse, si avvicinano al loro snodo cruciale. L’accusa lavora al rinvio a giudizio, mentre la difesa continua a cercare elementi che possano smontare la ricostruzione della Procura e portare all’archiviazione.



