CRONACA Omicidio Pierina: dalla farmacia l'ombra del possibile killer. Si indaga sull'audio della morte

Omicidio Pierina: dalla farmacia l'ombra del possibile killer. Si indaga sull'audio della morte.

Martedì sera la Squadra Mobile è tornata nel garage del condominio di via Del Ciclamino. Squadra Mobile e scientifica della Polizia di Stato hanno eseguito dei rilievi fonometrici intorno alle 22. Il rilievi fonometrici servono anche per conoscere il rumore di fondo di un locale o per misurare il livello massimo di rumore derivante da una sorgente, alla stessa ora e con le stesse condizioni. Rilievi che rientrano quindi nell'esame dell'audio della telecamera di sicurezza, installata da un condomino nel proprio box, e che la notte del 3 ottobre scorso ha registrato le urla della donna mentre veniva accoltellata.

Tra i suoni di sottofondo è ovvio pensare che ci siano anche quelli dell'assassino mentre sferra 17 coltellate, oltre a quelli di alcune porte tagliafuoco dei garage del condominio di via Del Ciclamino. Tale suono potrebbe portare all'individuazione della scala interna da cui è sceso in garage l'assassino di Pierina.



Agli atti dell'inchiesta della Procura di Rimini sull'omicidio di Pierina Paganelli c'è anche un filmato che può fornire elementi utili alle indagini. Si tratta del video di sorveglianza interna alla farmacia che dà sul condominio di via del Ciclamino, dove è avvenuto il delitto. Nelle immagini del 3 ottobre si vedono prima delle luci, che si ritiene siano l'auto della vittima 78enne, di ritorno dalla riunione di preghiera dei Testimoni di Geova. Poi si vedrebbe almeno un'ombra che si avvicina alla rampa e sembra controllare che l'auto della vittima sia effettivamente scesa nel garage. La polizia scientifica della squadra mobile di Rimini sta cercando di dare nome e cognome alla sagoma scura che si vede passare alle 22:08.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: