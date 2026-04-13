Omicidio Pierina: Dassilva accusa Manuela Bianchi di non dire la verità

Nuova udienza oggi a Rimini per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli. Louis Dassilva, interrogato dal pubblico ministero Daniele Paci, ha dichiarato di aver incontrato Manuela Bianchi – ex amante e oggi principale teste d’accusa – anche dopo l’omicidio, in incontri riservati nel garage ma sempre all’interno del palazzo. Una ricostruzione contestata dalla Procura, che richiama alcune intercettazioni dalle quali emergerebbero appuntamenti anche all’esterno. In merito al messaggio “Casa, agisci”, inviato alla Bianchi il giorno precedente al delitto, Dassilva ha spiegato che si trattava di un consiglio legato ai rapporti familiari.

Quanto invece ai riti voodoo contro inquirenti e giornalisti, li ha descritti come una reazione alla forte pressione subita in quel periodo. Nel corso del controesame dei suoi legali, l’imputato ha poi sostenuto che la mattina successiva all’omicidio non si trovava nel garage, bensì nel proprio appartamento, e che sarebbe stata Manuela a chiedergli di scendere. “Manuela non ha detto la verità e copre qualcuno o copre se stessa”, ha affermato in aula. In mattinata è stato ascoltato anche il consulente della difesa, il colonnello Paride Minervini, secondo la quale “un militare – come lo è stato Dassilva – non avrebbe ucciso con 29 coltellate”. Un numero così elevato di fendenti, ha aggiunto, sarebbe invece compatibile con una significativa resistenza opposta dalla vittima all’aggressore. Intanto, in un procedimento collegato, il gip Raffaella Ceccarelli ha disposto l’imputazione coatta per Nunzia e Davide Barzan con l’accusa di infedele patrocinio, in relazione alle attività svolte nelle prime fasi dell’indagine, quando assistevano non solo Manuela Bianchi ma anche altri soggetti attenzionati, tra cui lo stesso Dassilva.







