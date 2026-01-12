TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:59 Mar Nero, attaccata nave civile battente bandiera di San Marino 18:49 Il ricordo del CONS per la scomparsa di Simone Rossini 18:06 Omicidio Pierina: i commenti degli avvocati, del figlio e dell'investigatore privato 15:56 Rete, manifesto in 11 punti: “Rilancia identità e qualifica azione politica” 13:21 Epiteti verso consigliera Rf, Ciacci: "Da me nessun insulto, ma chiedo scusa per vivacità degli scambi social" 12:21 "Iran per la libertà": a Rimini la manifestazione contro il regime degli ayatollah
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Omicidio Pierina: i commenti degli avvocati, del figlio e dell'investigatore privato

Le reazioni all'indomani dell'iscrizione di Valeria Bartolucci nel registro degli indagati

12 gen 2026

In Corte d'Assise, a Rimini, nuova udienza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, all'indomani dell'iscrizione di Valeria Bartolucci, nel registro degli indagati, per favoreggiamento del marito, Louis Dassilva,

In video i commenti di Chiara Rinaldi, avvocato di Valeria Bartolucci; Marco Lunedei, avvocato dei figli di Pierina Paganelli; Riario Fabbri, avvocato di Louis Dassilva;  Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli;  Ezio Denti, Investigatore privato, ex consulente di Louis Dassilva




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia