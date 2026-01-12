RIMINI

Omicidio Pierina: i commenti degli avvocati, del figlio e dell'investigatore privato

Le reazioni all'indomani dell'iscrizione di Valeria Bartolucci nel registro degli indagati

In Corte d'Assise, a Rimini, nuova udienza del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, all'indomani dell'iscrizione di Valeria Bartolucci, nel registro degli indagati, per favoreggiamento del marito, Louis Dassilva,

In video i commenti di Chiara Rinaldi, avvocato di Valeria Bartolucci; Marco Lunedei, avvocato dei figli di Pierina Paganelli; Riario Fabbri, avvocato di Louis Dassilva;  Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli;  Ezio Denti, Investigatore privato, ex consulente di Louis Dassilva

