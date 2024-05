OMICIDIO RIMINI Omicidio Pierina, i figli a Manuela: "Ora procederemo per vie legali"

Omicidio Pierina, i figli a Manuela: "Ora procederemo per vie legali".

Anche se non ci sono sviluppi sul piano delle indagini, non si spengono i riflettori sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. I sospettati principali non smettono infatti di comparire nei programmi televisivi, nei quali, incalzati dai giornalisti, alimentano gossip e insinuazioni.

Solo ultima, in ordine di tempo, la comparsa della nuora Manuela che, ospite in tv, ha insistito sul fatto che Pierina avesse un ammiratore segreto, ipotesi smentita dai figli della vittima. Giuliano, Giacomo e Chiara, hanno reagito duramente alle ultime dichiarazioni della nuora, chiedendo rispetto per la memoria della madre e negando di aver nascosto informazioni alla Procura.

Tramite i loro legali Monica e Marco Lunedei, hanno espresso la loro determinazione a difendere la memoria della madre e a chiarire che non tollereranno ulteriori insinuazioni o accuse infondate. Ringraziano inoltre gli inquirenti per il loro lavoro. La Procura, che segue la pista familiare, non ha mai considerato l’ipotesi di un “quinto uomo” avanzata da Manuela.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: