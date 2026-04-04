Omicidio Pierina: il 13 aprile prosegue l'interrogatorio di Dassilva

“Manuela ha subito pressioni dagli inquirenti per collocare Louis Dassilva sul luogo del delitto di Pierina Paganelli, la mattina successiva, prima che venisse scoperto e lanciato l'allarme”. Lo avrebbe rivelato, il 28 febbraio 2025, in un audio whatsapp, sua cognata, alla testimone di difesa Valentina Pellissier. Su questo particolare, Serena Badia - moglie di Loris Bianchi – è stata sentita ieri dal Pm Daniele Paci e dal dirigente della Squadra Mobile Marco Masia.

Gli inquirenti hanno anche acquisito una copia forense del cellulare della donna. Secondo il consulente di Manuela e Loris Bianchi, Davide Barzan, quegli audio sono ininfluenti e comunque risalgano ad un'epoca antecedente alla ritrattazione di Manuela Bianchi che solo in un secondo tempo, dopo averlo a lungo negato, ha effettivamente confermato di aver incontrato Louis- all'epoca suo amante - la mattina, sul luogo del delitto, prima di chiamare soccorsi e polizia.

La prossima udienza del processo in Corte d'Assise, che potrebbe arrivare alla sentenza di primo grado, non prima del prossimo autunno, è fissata intanto per lunedì 13 aprile. Proseguirà l'interrogatorio di Louis Dassilva, cominciato lo scorso 30 marzo quando l'unico imputato ha ribadito la sua innocenza, anche se per gli inquirenti il messaggio inviato il 3 ottobre 2023 a Manuela in cui scriveva “i tuoi familiari mi rendono matto” avvalora il movente dell'omicidio.









