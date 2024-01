Omicidio Pierina: il Dna isolato non apparterrebbe a nessuno degli indiziati

Nuove indiscrezioni sul caso dell'omicidio di Pierina Paganelli. Le tracce di DNA isolate sulla scena del crimine, in via del Ciclamino, a Rimini, non apparterrebbero a nessuno dei 4 indiziati – che hanno volontariamente acconsentito al prelievo - ma a una persona estranea. Durante una diretta del programma Storie Italiane su Rai1, sono poi stati mandati in onda alcuni stralci di una lettera anonima ricevuta da Manuela Bianchi, nuora della vittima, in cui viene etichettata come “emerita assassina”.