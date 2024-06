CRONACA Omicidio Pierina, il giorno dell'interrogatorio di Louis Dassilva In tribunale, a Rimini, misure aggiuntive anti curiosi e telecamere. Nei prossimi giorni la nuora, Manuela Bianchi, sarà sentita di nuovo come persona informata sui fatti

È il giorno dell'interrogatorio in Procura a Rimini di Louis Dassilva, cittadino senegalese di 24 anni, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre alle 22.15 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. Comparirà con il suo legale Riario Fabbri e la consulente della difesa Roberta Bruzzone. Molto probabilmente Dassilva si avvarrà della facoltà di non rispondere alle domande. Una strategia difensiva motivata dal fatto che non sono stati ancora effettuati i test del Dna sui reperti della scena del crimine e la difesa non è ancora in possesso di tutte quelle informazioni che nei mesi di indagini sono state invece raccolte dagli inquirenti. Insomma, un interrogatorio in questa fase sarebbe come agire bendati per la difesa, che ha avanzato già richiesta di incidente probatorio.

Intanto, racconta il Corriere Romagna, già da ieri sono state organizzate misure di sicurezza aggiuntive in tribunale per evitare l'incursione di telecamere e curiosi.

Dovrà invece rispondere alle domande degli inquirenti Manuela Bianchi, che sarà convocata nei prossimi giorni in Questura per essere sentita ancora una volta come persona informata sui fatti. E come tale non potrà rifiutarsi di parlare. Bianchi è la nuora di Pierina ed è anche colei che ha trovato il corpo senza vita della suocera. La Bianchi sarebbe anche l'amante di Dassilva. Relazione extraconiugale per entrambi iniziata diversi mesi prima dell'assassinio della suocera.

Nell'ultima settimana gli inquirenti hanno interrogato diverse persone vicine alla Bianchi, la figlia, un cugino e tre amiche. Al centro degli interrogatori la relazione tra Louis Dassilva e la donna, nonché vicina di casa ex amica intima della moglie del senegalese. Nel prossimo interrogatorio di Bianchi, gli investigatori approfondiranno probabilmente i giorni precedenti l'omicidio, cosa si sono detti i due sulla scoperta di Pierina della loro relazione. Saranno quindi messe a confronto le dichiarazioni rilasciate nei precedenti interrogatori da entrambi, ma anche quanto detto pubblicamente nelle interviste tv. In base a ciò che dirà la Bianchi si capirà se rischierà o meno una denuncia per favoreggiamento personale o addirittura di concorso morale in omicidio.

