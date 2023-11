GIALLO DI RIMINI Omicidio Pierina: indagini su t-shirt “scomparsa” di Louis Dassilva La maglietta del vicino non è stata consegnata agli investigatori

La maglietta di Louis Dassilva requisita dalla polizia quasi un mese dopo il delitto, non è quella che l'uomo indossava la sera dell'omicidio di Pierina Paganelli. Si tratta di una maglietta bianca con le maniche corte, che il vicino Louis Dassilva indossava la sera del 3 ottobre, quando la 78enne è stata assassinata nel garage del condominio in via del Ciclamino, a Rimini.

E il suo vestiario è stato accertato visionando le telecamere della vicina farmacia. Dopo quasi 30 giorni dall'omicidio, la polizia ha requisito gli abiti, ma mancava appunto la t-shirt; quella consegnata infatti avrebbe le maniche lunghe e non corte.

