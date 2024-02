RIMINI Omicidio Pierina, Manuela Bianchi in Tv: ha lasciato la sua abitazione dopo una lettera di minacce La nuora ha ricordato con affetto la suocera ed esclude collegamenti tra l'incidente di Giuliano e l'omicidio

Omicidio Pierina, Manuela Bianchi in Tv: ha lasciato la sua abitazione dopo una lettera di minacce.

Dopo 4 mesi dall'omicidio di Pierina paganelli non si spengono i riflettori sul caso. La nuora Manuela Bianchi è torna a confessarsi in tv con una intervista esclusiva. La donna, moglie di Giuliano Paganelli, è stata ascoltata più volte dagli inquirenti della Squadra Mobile di Rimini. Ai microfoni ha rivelato di aver lasciato la sua abitazione in via del Ciclamino dopo aver ricevuto una lettera anonima anonima che, oltre ad appellativi ed insulti, conteneva anche una vera e propria minaccia nei suoi confronti. Giuliano non ha invece lasciato la loro casa: "per mio marito ci sarò sempre" - ha detto nonostante nel corso delle indagini era emersa l'infedeltà della donna con il vicino di casa Louis Dassilva.

La Bianchi durante l'intervista ha dedicato parole commosse a sua suocera: “Abbiamo perso una persona carissima".



Sul fronte delle indagini Manuela ha precisato di non essere indagata, anche se è ancora nella lista dei sospettati: "Mi sento abbastanza tranquilla - ha dichiarato - perché sono certissima che la procura stia facendo il massimo e presto verrà fuori la verità e tutti potremmo essere più tranquilli e riprendere una pseudo vita normale.

Per quel che riguarda quanto emerso in merito all'incidente in cui era stato coinvolto lo scorso maggio il marito e i debiti della famiglia, Bianchi ha detto di non ritenere che i due fatti di cronaca siano collegati tra loro: la morte della suocera e l'incidente di Giuliano, secondo Bianchi, sono due episodi tra loro isolati.

