Omicidio Pierina Paganelli: interrogatorio decisivo per la nuora Manuela Bianchi

Domani o martedì Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, verrà interrogata in Procura in merito all'omicidio della suocera. La donna ha sempre collaborato con gli inquirenti, ma restano dubbi sulla sua versione dei fatti. Perché sono trascorsi più di dieci minuti tra il momento in cui ha trovato il cadavere e l’allarme dato? E soprattutto: era davvero sola nel garage quella mattina?

Secondo gli investigatori, Manuela potrebbe aver avuto compagnia al momento della scoperta. Decisivo potrebbe essere il testimone ripreso dalla telecamera di una farmacia: le immagini mostrano una persona su una moto bianca uscire dal garage proprio mentre Manuela apre la porta. "Questa persona potrebbe aver visto tutto", spiega il suo legale, Davide Barzan.

Come riportato da Il Resto del Carlino, nel frattempo proseguono le indagini sul Dna e sui dispositivi elettronici di Louis Dassilva, l’unico indagato, in carcere da luglio. Il cerchio si stringe e l’interrogatorio di Manuela potrebbe fare luce su punti ancora oscuri.