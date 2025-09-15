Omicidio Pierina Paganelli, processo al via: in aula Dassilva, assente Manuela Bianchi

Si è aperto in Corte d'Assise al tribunale di Rimini il processo a carico di Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto due anni fa a Rimini. Ci sono i figli di Pierina, Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi, le sorelle della vittima e i nipoti, costituiti parti civili e difesi dai avvocato Marco e Monica Lunedei, e Alfredo Andrea Scifo. Assente, la nuora di Pierina, Manuela Bianchi legata a Louis Dassilva da una relazione sentimentale. In aula l'imputato, difeso dagli avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi. Presentate le questioni preliminari della difesa che ha chiesto la nullità dell'incidente probatorio di Manuela Bianchi per non aver messo a disposizione delle parti la conseguente videoregistrazione. Come riporta l'Ansa, contestate anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà a causa - sostiene la difesa - dell'indeterminatezza del capo di imputazione, poi integrato in un secondo momento.

Massiccia presenza mediatica, ma su richiesta dell'accusa non sono state ammesse le telecamere, con il pubblico ministero Daniele Paci che ha aperto alla possibilità di avere il girato integrale dal circuito interno all'Aula, a fine processo. Per la Corte, la presenza delle telecamere potrebbe nuocere al sereno svolgimento del processo, influenzando la genuinità delle testimonianze.

Nel video, le dichiarazioni dei figli, Giuliano e Chiara Saponi







