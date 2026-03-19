Omicidio Pierina, rinviato esame dell'imputato Louis Dassilva. A fine giugno la sentenza

Louis Dassilva, a processo a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023, deporrà davanti alla Corte d'Assise il 13 aprile prossimo.

L'esame dell'imputato, difeso dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, era previsto in un primo momento per lunedì prossimo, ma è slittato. Convocati per lunedì dal pm Daniele Paci, due poliziotti della squadra mobile che hanno eseguito le indagini in via del Ciclamino fin dal momento del ritrovamento del cadavere nel vano scala del garage. Con loro si concludono i testi della Procura, dopodiché si inizierà con quelli delle parti civili per proseguire con i testi e consulenti della difesa.

Il processo per omicidio volontario a carico di Dassilva, il 35enne senegalese rimasto sempre unico indagato, si avvia quindi alle battute conclusive. Non si esclude che la Corte d'Assise, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, possa arrivare a sentenza entro la fine della primavera. Dassilva è detenuto nel carcere di Rimini dal 16 luglio 2024.

La scorsa udienza ha testimoniato la moglie Valeria Bartolucci, mentre la Corte si è riservata di decidere al termine dell'istruttoria se convocare Manuela Bianchi, la donna legata da una relazione extraconiugale con l'imputato e teste dell'accusa.







