Omicidio Pierina: scritte contro Manuela sul luogo del delitto.

Non c'è pace nello stabile di via del Ciclamino a Rimini: nei locali in cui è stata uccisa lo scorso 3 ottobre Pierina Paganelli, sono comparse alcune scritte ingiuriose contro Manuela, la nuora della vittima. Sul posto si sono recati gli uomini della Questura che sono incaricati delle indagini: anche questo particolare entrerà a far parte dl copioso fascicolo. Unico indagato al momento Louiss Dassilva, amate di Manuela: gli inquirenti sono in attesa dei risultati dei test di laboratorio alla ricerca del dna.

