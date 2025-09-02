GIALLO DI RIMINI Omicidio Pierina: si cerca la verità nell'audio dell'omicidio Da ieri sera al via l'incidente probatorio mentre il 15 settembre parte il processo

Il conto alla rovescia è cominciato: il 15 settembre si aprirà il processo per il caso che, dopo Garlasco, più sta spaccando l'opinione pubblica. Chi ha ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre del 2023, in via del Ciclamino? La telecamera di un box condominiale ha “catturato” i rumori della notte dell'omicidio: l'audio delle 29 coltellate si fa prova. Da ieri sera, dunque, ha preso il via l'incidente probatorio. Nell’area del garage, dove si concentrano gli accertamenti tecnici, sono arrivati i periti nominati dal gip Vinicio Cantarini, il consulente fonico della difesa ed altri esperti. Per il consulente della squadra mobile di Rimini, prima delle pugnalate, si sentirebbe la parola "calma", e una delle voci sarebbe compatibile con quella di Louis Dassilva, in carcere come unico indagato dal 16 luglio dell'anno scorso.

Per i suoi difensori, Riario Fabbri e Andrea Guidi, nell'audio vi sarebbero, invece, solo suoni "non decifrabili". Compito dell'incidente probatorio è sottoporre ad attenta analisi ogni rumore, per poter così verificare le ricostruzioni. La mattina del 4 ottobre del 2023 riveste un'importanza fondamentale in tutto il fascicolo d'indagine perché la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, ha raccontato agli inquirenti di aver incontrato in garage Louis, che poi le avrebbe dato istruzioni su come comportarsi. Proprio le dichiarazioni della Bianchi sono state determinanti nella decisione del GIP di disporre la custodia cautelare. La famiglia di Pierina chiede verità e giustizia. Dassilva si professa innocente, sostenuto dalla moglie Valeria Bartolucci. L'opinione pubblica si divide. La prima udienza, ormai vicina, potrebbe segnare un nuovo capitolo di questo giallo ricco di misteri e colpi di scena.

