Omicidio Pierina: tutto pronto per l'incidente probatorio davanti alla "cam3"

Domani sarà una giornata chiave per l’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli. Dalle 15.30 alle 22 si terrà l’incidente probatorio che dovrà chiarire se la sagoma ripresa dalla telecamera 3 della farmacia San Martino, poco dopo l’assassinio della 78enne, appartenga a Louis Dassilva, come sostiene l’accusa, o a un semplice condomino di via del Ciclamino estraneo ai fatti, come afferma la difesa.

L’esperimento, disposto dal gip Vinicio Cantarini, si svolgerà con rigide modalità già comunicate alle parti in causa. In mattinata, verrà ripristinata la corretta illuminazione dell’area e reinstallato il videoregistratore sequestrato, con l’inserimento di un nuovo hard disk per registrare le immagini delle telecamere di sorveglianza. Successivamente, si definirà il percorso e verranno effettuate misurazioni per stimare l’altezza del soggetto ignoto, con il supporto di due volontari.

Nel pomeriggio avrà luogo il test vero e proprio: sotto la Cam3 passeranno prima Louis Dassilva, scortato dagli agenti della polizia penitenziaria, poi il condomino indicato dalla difesa. Il perito del giudice, insieme ai consulenti di parte, analizzerà postura, andatura, altezza e variazioni di intensità della carnagione delle braccia, confrontando i dati con le immagini originali. Per garantire la massima accuratezza, Dassilva dovrà indossare una maglietta con logo, occhiali simili a quelli delle interviste tv e un copricapo chiaro, oltre a portare con sé una t-shirt bianca e una nera. Il condomino avrà un abbigliamento analogo, inclusi occhiali da vista e marsupio. A partire dalle 20, per una verifica ulteriore sulle tonalità della pelle. L’area sarà blindata dalle forze dell’ordine, con accesso consentito solo ai soggetti autorizzati.