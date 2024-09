OMICIDIO RIMINI Omicidio Pierina, Valeria accusa Manuela in diretta tv: "Avevi paura che fosse stato tuo fratello" Accuse incrociate tra le due donne durate una trasmissione in prima serata

Nuovo scontro, questa volta in diretta tv, tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci: la prima, moglie del figlio di Pierina Paganelli e amante di Louis Dassilva era venerdì sera ospite della trasmissione Quarto Grado; la seconda, coniugata al senegalese sospettato dell’omicidio, si è “autoinvitata” presentandosi a fianco dell’inviato del programma che si trovava di fronte al condominio di via Del Ciclamino.

Le due donne non hanno risparmiato colpi l’una nei confronti dell’altra, nel tentativo di inchiodarsi a vicenda. Bartolucci è andata subito all'attacco tempestando la rivale di domande come fosse un pubblico ministero, tanto da far intervenire il suo consulente Davide Barzan: "Non abbiamo mostrato l’ordinanza a Manuela Bianchi per non alterare i suoi ricordi".

Bianchi dal canto suo ha fatto riferimento a "parecchie cose che ci siamo dette e che non ho mai raccontato, ma non sono dirimenti per risolvere il caso".

"C’era un personaggio, che Valeria conosce molto bene, un criminologo di cui non faccio il nome - ha continuato Bianchi - che ci aveva detto che sicuramente saremmo stati arrestati tutti". A detta di Manuela, però, anche la moglie di Dassilva avrebbe temuto di essere arrestata: "Quando siamo venuti da te, hai tirato fuori una scatola di farmaci", alludendo al fatto che Bartolucci avrebbe preferito togliersi la vita piuttosto che finire in carcere".

Circostanza però negata dalla diretta interessata, che ha ribattuto con un’altra rivelazione: "Una volta sulle scale mi hai detto che avevi paura che fosse stato Loris a uccidere tua suocera perché non prendeva più i farmaci ed era furioso".

