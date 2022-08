Omofobia: "Voglio fare 30 anni di carcere, volete morire insieme?"

Ha accoltellato la figlia e la compagna della ragazza perché rifiutava la loro relazione. L'aggressione omofoba è avvenuta il 6 agosto a Salerno ed è stata denunciata dalle due giovani ai carabinieri di Crotone. "Mio padre ci ha detto 'Voglio fare 30 anni di carcere, volete morire insieme? È arrivato il momento' e poi ci ha colpito - racconta una delle due ragazze - Mia madre ha assistito all'aggressione e non ha fermato mio padre, anzi ha provato a bloccarci mentre scappavamo".



La vicenda è stata resa nota dal consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Borrelli, che parla di "storia folle e agghiacciante". La storia ha avuto inizio quando le due ragazze, Francesca e Immacolata, la prima 39enne di Crotone e la seconda 23enne della provincia di Napoli, sono arrivate a Salerno per lavorare. Nel capoluogo campano sono state ospitate a casa di una parente di Immacolata, teatro dell'aggressione. "Entrambe abbiamo riportato qualche ferita, ma siamo riuscite a scappare. Fino alle 5 del mattino però mio padre ci ha inseguite e minacciate. Abbiamo chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti accompagnandoci nel nostro domicilio di Salerno per fare le valigie e tornare poi a Crotone in sicurezza - racconta Immacolata - Lui ad oggi nega tutto, ma abbiamo le prove di quello che ha fatto". Le due ragazze sono quindi tornate in Calabria e si sono anche recate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Crotone per farsi medicare; sul corpo avevano numerose escoriazioni e ferite lievi di arma da taglio.