DIRITTI Onda Pride, oggi la cinquantesima parata a Rimini Piazzoni (Arcigay): “le nostre lotte tra la gente colpita dalle alluvioni”

Oggi domenica 6 agosto a Rimini sfila il Sunmer Pride, cinquantesima parata nel cartellone dell’Onda pride, la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone LGBTQI+. Il ritrovo è fissato per le 17 a piazzale Benedetto Croce, sul lungomare. “Oggi il nostro orgoglio e le nostre lotte prendono corpo in Romagna, lì dove il cambiamento climatico ha mostrato il suo volto più drammatico” dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay. "È in appuntamenti come questo che la nostra rivendicazione diventa un moltiplicatore, che tiene assieme le lotte e disegna traiettorie di mutualismo e di reciproco sostegno. È un piacere e un onore sfilare oggi a Rimini insieme alla gente della Romagna, operosa e caparbia. La nostra ostinazione, quella con cui chiediamo pari diritti per le persone LGBTQI+, oggi diventa un colore dell’arcobaleno in cui accogliamo la tenacia di chi, come noi, no si dà per vinto.”, conclude.

