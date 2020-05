Open Arms: la Giunta dice no al processo a Salvini

La Giunta per le immunità del Senato respinge la richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso Open Arms. Stoccata dei renziani al premier Conte, con i tre di Italia viva che non partecipano al voto. La parola ora passa all'aula. 'Ho agito per l'interesse pubblico - dice l'ex ministro dell'Interno - ora vediamo se Pd e 5Stelle insisteranno per il processo'. E gli arrivano le congratulazioni del premier ungherese Orban: 'siamo con te, Matteo'. E mentre la Lega guarda al Circo Massimo per una manifestazione di massa il 4 luglio, il premier è alle prese con un alto tasso di litigiosità nella maggioranza.



