CANILE DI RIMINI Open day per la cagnolina Zoe Mercatino solidale per sostenere la pastorina in cerca di famiglia

Porte aperte al Canile "Stefano Cerni" di Rimini per una giornata speciale dedicata a Zoe, una piccola cagnolina che rischiato di rimanere paraplegica per una grave infezione. Dopo settimane di cure intensive e un lungo ricovero, Zoe è riuscita a riconquistare la mobilità.

"Poco dopo essere arrivata qua da noi, dall'oggi al domani, si è paralizzata - spiega Valentina Fangarezzi, educatrice cinofila -. È stata più di un mese in clinica per capire cosa avesse e molto probabilmente è stato un ascesso che è arrivato alla colonna vertebrale causando la paralisi. Adesso sta facendo diverse cure antibiotici, antidolorifici, antinfiammatori. Sta molto meglio come si vede e lo step successivo sarebbe farle trovare casa".



L'evento ha dato l'opportunità ai cittadini di conoscere da vicino il mondo del canile attraverso visite guidate della struttura e incontri con volontari ed educatori cinofili. Il cuore della giornata il mercatino di beneficenza organizzato in collaborazione con l'associazione We Community, dove sarà possibile acquistare abiti usati sapendo che l'intero ricavato sarà destinato alle costose cure veterinarie di Zoe. L'iniziativa rappresenta anche un'occasione preziosa per promuovere le adozioni degli altri ospiti a quattro zampe del canile, frutto del lavoro quotidiano e appassionato degli operatori e volontari della struttura "Stefano Cerni".

"Abbiamo molte persone in visita - conclude Giorgio Sabattini, istruttore cinofilo -. Abbiamo organizzato questo Open Day per permettere alla cittadinanza di conoscere la struttura, il nostro modo di lavorare per cercare di promuovere adozioni consapevoli e evitare che i cani entrino nei canili".

