Operaio 28enne muore schiacciato da pressa a Fano

Un operaio di 28 anni, fanese, è morto schiacciato da una pressa in uno stabilimento produttivo a Fano (Pesaro Urbino). É accaduto stamattina, in un sito industriale nella zona di via Papiria. Sul luogo la polizia e i vigili del fuoco.

