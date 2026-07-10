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Operaio ferito in un incidente sul lavoro: schiacciamento toracico, trasferito al Bufalini in elisoccorso

Immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei Carabinieri di Cattolica, ai quali spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica

10 lug 2026
Operaio ferito in un incidente sul lavoro: schiacciamento toracico, trasferito al Bufalini in elisoccorso

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi a San Giovanni in Marignano, in via Isonzo, nella zona artigianale del paese. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio è rimasto vittima di uno schiacciamento toracico mentre si trovava al lavoro all'interno di un'azienda della zona.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato affidato alle cure dei medici. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cattolica, ai quali spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio, oltre agli organi competenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al momento non sono state rese note le generalità del lavoratore né ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.




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