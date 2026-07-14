LE TESTIMONIANZE

Operaio in protesta sulla gru, i colleghi: "In Italia per lavorare, ma non ci pagano"

La denuncia dei colleghi del ragazzo: "Ci fanno dormire nella baracca in cantiere"

Da questa mattina un giovane operaio egiziano, al lavoro in un cantiere in via Pindemonte a Rimini, è salito su una gru per protesta minacciando di gettarsi nel vuoto

I colleghi hanno dichiarato di non essere pagati da 4-5 mesi: "Non possiamo mangiare. Dormiamo in cantiere, dentro la baracca", denunciano. "Siamo in Italia per lavorare, non per rubare", rincara un altro operaio.

Nel video le loro interviste

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