RIMINI Operaio precipita per 5 piani nel vano ascensore, ricoverato

Incidente sul lavoro mercoledì mattina a Rimini dove un operaio di 45 anni è precipitato nel vano ascensore per 12 metri. Non è in pericolo di vita ed è ricoverato al Bufalini di Cesena. E' successo intorno alle 8.30, in un condominio di via Ceccarelli, mentre stava lavorando all'impianto dell'ascensore, una piattaforma ha ceduto ed è precipitata dal quinto piano. L'operaio è rimasto incastrato in una buca di un metro e mezzo riportando la frattura delle gambe. Sul posto i Vigili del fuoco, il personale del 118, e gli ispettori della Medicina del lavoro dell'Ausl.

