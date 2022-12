RIMINI Operaio resta incastrato con il braccio nel macchinario per la lavorazione del vetro Il 49enne è stato trasportato d'urgenza al Bufalini

Infortunio sul lavoro questa mattina alla Vetreria Pari a Corpolò. Per cause ancora in corso d'accertamento, un operaio 49enne, che stava lavorando un lastra di vetro, è rimasto incastrato con il braccio nel macchinario. Scattato subito l'allarme che ha fatto rapidamente accorrere Vigili del fuoco e personale del 118. I pompieri hanno provveduto a liberare l'uomo che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena. Non sarebbe in pericolo di vita. Nell'azienda, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e la Medicina del lavoro.

