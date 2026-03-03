CRONACA Operato a Cattolica alla spalla, 55enne trovato morto dopo la dimissione Il decesso due giorni dopo l’intervento alla scapola. La Procura di Ferrara apre un’inchiesta e dispone l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Una tragedia dai contorni ancora da chiarire scuote la comunità di Argenta e l’area della provincia di Ferrara. Sebastiano Mirabile, 55enne originario di Palermo, è morto all’improvviso nella casa della sua fidanzata, due giorni dopo essere stato dimesso dall’ospedale dove era stato operato alla spalla.

Mirabile, coinvolto il 12 febbraio scorso in un incidente stradale a Forlì in cui avrebbe riportato la frattura di una scapola, era stato trasferito all’ospedale di Cattolica dove il 24 febbraio si era sottoposto a un intervento chirurgico specialistico. Dopo un decorso post-operatorio inizialmente giudicato regolare, era stato dimesso il giorno successivo e aveva raggiunto l’abitazione della compagna ad Argenta per la convalescenza.

Il 26 febbraio, però, l’uomo si è improvvisamente sentito male e ha perso i sensi, cadendo a terra privo di vita. I soccorsi del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Non risultano coinvolte terze persone; da una prima ricostruzione l’episodio è attribuibile a un malore improvviso. Sull’accaduto la Procura di Ferrara ha aperto un’inchiesta, allo stato contro ignoti, per accertare con precisione le cause del decesso e verificare eventuali legami tra la morte e il percorso di cure subito dall’uomo.

È stata già disposta l’autopsia sul corpo e la salma è stata trasferita all’istituto di Medicina legale.



