Operazione antidroga, 61 kg di cocaina sequestrati: un arresto a Rimini

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo hanno condotto una vasta operazione antidroga nelle province di Bergamo, Brescia, Mantova e Rimini, eseguendo 11 misure cautelari: sette custodie in carcere, due arresti domiciliari e due obblighi di dimora.

L'inchiesta, avviata nel luglio 2020 e conclusasi nel febbraio 2023, ha permesso di smantellare una rete criminale composta da cittadini marocchini, albanesi, tunisini, algerini e italiani, tutti con precedenti specifici, accusati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dall'ingente quantità. Durante le indagini, sono stati sequestrati complessivamente 61 kg di cocaina, 16 kg di hashish e 3 kg di marijuana, destinati allo spaccio in diverse province lombarde.

A questi si aggiungono 11 kg di cocaina rinvenuti a marzo nell'abitazione di un albanese residente nella Bergamasca, deceduto per overdose. Gli investigatori hanno documentato il movimento di oltre 200 kg di cocaina proveniente dal Nord Europa, trasportata mediante veicoli con doppi fondi e comunicazioni criptate.

A Rimini, nell'ambito dell'operazione, sono stati trovati in un'abitazione tre panetti di cocaina per un peso complessivo di oltre 900 grammi, mentre un altro indagato è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, dal peso totale di 17 grammi. Per entrambi è scattato l'arresto in flagranza di reato. Inoltre, un residente della provincia di Rimini è stato sottoposto agli arresti domiciliari per il suo coinvolgimento nel traffico di cocaina.

L'operazione ha portato all'individuazione di 71 soggetti indagati e al sequestro di ingenti quantitativi di droga destinati a numerose piazze di spaccio in Lombardia.